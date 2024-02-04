Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aditya Surya Pratama Tidak Masalah Dijodohkan dengan Ria Ricis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |17:01 WIB
Aditya Surya Pratama Tidak Masalah Dijodohkan dengan Ria Ricis
Ria Ricis dan Aditya Surya Pratama (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Aditya Surya Pratama belakangan santer dijodohkan dengan Ria Ricis. Bagi Ricis, Aditya Surya bukanlah orang baru, sebab dulu keduanya sempat dikabarkan dekat.

Terkini, di tengah kabar perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan netizen kembali menjodohkan Aditya.

Menanggapi perjodohan tersebut, Aditya Surya mengaku tidak begitu mempermasalahkannya.

Aditya Surya Pratama Tidak Masalah Dijodohkan dengan Ria Ricis

"Itu kan netizen ya, jadi nggak apa-apa gak masalah," kata Aditya Surya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Namun pria yang berprofesi sebagai dokter itu menegaskan jika hubungannya dengan Ricis hanya sebatas teman dekat.

"Ya sudah layaknya sahabat, kebetulan aku sama Ricis kenal dari 2016, 2017 hampir 8 tahun yang pasti berteman baik," terang Aditya Surya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement