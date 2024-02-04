Aditya Surya Pratama Tidak Masalah Dijodohkan dengan Ria Ricis

JAKARTA - Aditya Surya Pratama belakangan santer dijodohkan dengan Ria Ricis. Bagi Ricis, Aditya Surya bukanlah orang baru, sebab dulu keduanya sempat dikabarkan dekat.

Terkini, di tengah kabar perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan netizen kembali menjodohkan Aditya.

Menanggapi perjodohan tersebut, Aditya Surya mengaku tidak begitu mempermasalahkannya.

"Itu kan netizen ya, jadi nggak apa-apa gak masalah," kata Aditya Surya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Namun pria yang berprofesi sebagai dokter itu menegaskan jika hubungannya dengan Ricis hanya sebatas teman dekat.

"Ya sudah layaknya sahabat, kebetulan aku sama Ricis kenal dari 2016, 2017 hampir 8 tahun yang pasti berteman baik," terang Aditya Surya.

