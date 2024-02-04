Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kembali Dekat dengan Ria Ricis, Aditya Surya Pratama Tegaskan Hanya Sahabat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |13:02 WIB
Kembali Dekat dengan Ria Ricis, Aditya Surya Pratama Tegaskan Hanya Sahabat
Aditya Surya Pratama tegaskan Ria Ricis hanya sebatas teman (Foto: IG Aditya)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah kabar perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan, sosok Aditya Surya Pratama mencuri perhatian.

Pasalnya, pria yang berprofesi sebagai dokter ini merupakan mantan gebetan Ria Ricis yang kini kembali dekat dengan san YouTuber.

Bahkan netizen menjodoh-jodohkan Aditya Surya dengan Ria Ricis. Namun Aditya menegaskan bahwa hubungannya itu hanya sebatas sahabat saja.

Kembali dekat dengan Ria Ricis, Aditya Surya Pratama Tegaskan Hanya Sahabat

"Jadi aku sama Ricis sahabat aja saling support kalau lagi ada masalah kita saling dengerin," kata Aditya Surya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Aditya juga memuji sosok ibu satu anak itu, ia menyebut bahwa Ricis adalah pendengar yang baik. Mereka juga kerap saling curhat satu sama lain.

"Ricis pendengar yang baik, sosok yang Mandiri wah hebat. Curhat yang happy happy kok, gak ada tentang masalah," terang Aditya Surya Pratama.

Aditya juga menyayangkan dengan beredarnya kabar soal mereka hendak balikan. Padahal Aditya tidak ada maksud ke arah sana, terlebih ia juga mengenal dekat dengan Teuku Ryan, suami Ria Ricis.

"Disayangkan aja kenapa harus terjadi seperti ini dan banyak berita yang simpang siur kayak aku ngebet untuk balikan," ungkap Aditya Surya.

