Ria Ricis dan Teuku Ryan Bercerai, Aditya Surya Pratama: Sedih Ya Pasti

JAKARTA - Sosok Aditya Surya Pratama ikut mencuri perhatian bersamaan dengan kabar Ria Ricis yang menggugat cerai Teuku Ryan.

Untuk diketahui, Aditya Surya adalah mantan gebetan Ria Ricis. Mereka kembali bertemu saat menghadiri pernikahan Sarah Keihl beberapa waktu lalu.

Aditya Surya mengaku sedih saat mendengar Ria Ricis menggugat cerai sang suami.

"Sedih ya pasti, aku sama Ricis sama Ryan juga ketika dapat kabar kemarin lumayan bikin (kaget)" kata Aditya Surya Pratama di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.