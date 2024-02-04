Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis dan Teuku Ryan Bercerai, Aditya Surya Pratama: Sedih Ya Pasti

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |15:13 WIB
Ria Ricis dan Teuku Ryan Bercerai, Aditya Surya Pratama: Sedih Ya Pasti
Aditya Surya Pratama tegaskan Ria Ricis hanya sebatas teman (Foto: IG Aditya)
A
A
A

JAKARTA - Sosok Aditya Surya Pratama ikut mencuri perhatian bersamaan dengan kabar Ria Ricis yang menggugat cerai Teuku Ryan.

Untuk diketahui, Aditya Surya adalah mantan gebetan Ria Ricis. Mereka kembali bertemu saat menghadiri pernikahan Sarah Keihl beberapa waktu lalu.

Aditya Surya mengaku sedih saat mendengar Ria Ricis menggugat cerai sang suami.

"Sedih ya pasti, aku sama Ricis sama Ryan juga ketika dapat kabar kemarin lumayan bikin (kaget)" kata Aditya Surya Pratama di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2 3
