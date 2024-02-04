Pakai Tongkat, Atta Halilintar Mulai Latihan Jalan Usai Operasi Laparoskopi

JAKARTA - Atta Halilintar semakin menunjukkan perkembangan yang positif, setelah menjalani operasi laparoskopi pada Rabu, 31 Januari 2024. Keputusan operasi itu merupakan tindakan harus dilakukan, karena selama satu bulan mengalami rasa sakit.

Kondisi Atta Halilintar pun berangsur-angsur membaik. Bahkan sang YouTuber itu telah dipulangkan ke rumah untuk menjalani rawat jalan.

Di tengah pemulihan, Atta Halilintar mulai melakukan latihan jalan sambil memakai sebuah tongkat. Dengan ditemani oleh putrinya, Ameena Hana Nur Atta yang diabaikannya lewat akun instagram miliknya.

"Nuntun papa latihan jalan setelah operasi si paling gabisa liat papa sakit selamanya bersama ya nak," tulis Atta Halilintar dalam akun instagram miliknya @attahalilintar dikutip pada Minggu (4/2/2024).

Perkembangan itu mendapat respon positif dari rekan-rekan artis turut mendoakan agar suami Aurel Hermansyah ini segera pulih kembali.

"Semoga cepat sehat kembali bro," komentar Rey Mbayang.

"Comelnya @ameenanuratta lekas sembuh braderku," sahut Putra Siregar.

"Cepat sembuh Atta," timpal Indra Bekti.

Sebelumnya, dalam kanal YouTube yang dibagikan dalam saluran AH, Atta mengaku merasakan ususnya terjepit.

"Jadi dua tiga hari ini tuh merasa sakit, tapi aku kayak pura-pura enggak sakit gitu loh karena aku takut banget operasi. Jadi aku tuh di depan istri, di depan siapa diam-diam aja," kata Atta Halilintar.

"Sampai akhirnya sudah enggak kuat lagi, aku telepon (Aurel), 'sayang, udah deh. Aku udah enggak kuat nih sakit banget'. Karena waktu aku lagi syuting itu benar-benar kayaknya ususnya tuh kayak kejepit, guys. Waduh, aku mulas sampai ke atas," imbuhnya.

Rasa sakit yang sangat parah ini dirasakan oleh Atta Halilintar kala dirinya sedang syuting gerebek rumah Dokter Tompi. Kala itu, pria 29 tahun ini merasakan sangat sakit pada perutnya hingga tidak dapat tampil energic seperti biasanya.

