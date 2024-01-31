Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Tumbang Kini Harus Jalani Operasi, Sakit Apa?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |09:05 WIB
Atta Halilintar Tumbang Kini Harus Jalani Operasi, Sakit Apa?
Atta Halilintar sakit dan akan jalani operasi (Foto: IG Atta)
JAKARTA - Atta Halilintar membagikan kabar bahwa ia harus menjalani tindakan operasi. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Atta Halilintar tampak lesu tengah berbaring di ranjang rumah sakit.

Atta Halilintar mengaku sangat takut untuk menjalani operasi. Sampai-sampai ia rela menahan sakit selama satu bulan.

Atta Halilintar Tumbang Kini Harus Jalani Operasi, Sakit Apa?

"Saya penakut, nahan sakit ini udah 1 bulan mencoba pura-pura tidak papa karena tak berani operasi," ujar Atta di Instagramnya, dikutip Rabu (31/1/2024).

Sudah sekuat tenaga menahan sakit, namun akhirnya Atta kewalahan juga hingga kini tumbang.

"Tapi 2/3 hari ini gak kuat lagi nahannya, terutama ketika berdiri lama. Bismillah besok pagi (hari ini) saya masuk ruang operasi," tambah Atta Halilintar.

Halaman:
1 2
