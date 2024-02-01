Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Ngaku Mulas hingga Merasa Ususnya Terjepit Sebelum Operasi Laparoskopi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |20:50 WIB
Atta Halilintar Ngaku Mulas hingga Merasa Ususnya Terjepit Sebelum Operasi Laparoskopi
Atta Halilintar ngaku mulas hingga merasa ususnya terjepit sebelum operasi (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar baru saja menjalani operasi laparoskopi pada Rabu, 31 Januari 2024. Kabar bahwa Atta menjalani operasi, sontak membuat netizen kaget, mengingat suami Aurel Hermansyah ini selalu terlihat sehat.

Dalam unggahannya di Instagram, bapak dua anak ini menyampaikan jika dirinya sudah selama satu bulan menjalani sakit. Kemudian kondisinya semakin parah pada 2-3 hari lalu.

Dengan begitu, Atta yang semula takut untuk operasi, mau tak mau memberanikan diri untuk mengambil tindakan operasi. Hal ini lantaran dirinya sudah tidak kuat menahan rasa sakit.

Melalui video YouTube yang dibagikan dalam saluran AH, Atta mengaku merasakan ususnya terjepit.

"Jadi dua tiga hari ini tuh merasa sakit, tapi aku kayak pura-pura enggak sakit gitu loh karena aku takut banget operasi. Jadi aku tuh di depan istri, di depan siapa diam-diam aja," kata Atta Halilintar.

Atta Halilintar

Atta Halilintar ngaku mulas hingga merasa ususnya terjepit sebelum operasi (Foto: Instagram/attahalilintar)


"Sampai akhirnya sudah enggak kuat lagi, aku telepon (Aurel), 'sayang, udah deh. Aku udah enggak kuat nih sakit banget'. Karena waktu aku lagi syuting itu benar-benar kayaknya ususnya tuh kayak kejepit, guys. Waduh, aku mulas sampai ke atas," imbuhnya.

Rasa sakit yang sangat parah ini dirasakan oleh Atta Halilintar kala dirinya sedang syuting gerebek rumah Dokter Tompi. Kala itu, pria 29 tahun ini merasakan sangat sakit pada perutnya hingga tidak dapat tampil energic seperti biasanya.

Kini, Atta Halilintar telah selesai menjalani operasi yang dilakukan oleh empat dokter. Ternyata, di bagian usus Atta Halilintar terdapat sesuatu. Kini masalah tersebut telah diselesaikan melalui operasi.

"Jadi Bapak tuh kayak ada 'sesuatu' lah pokoknya di ususnya. Cuma tadi udah berhasil ditutup," kata Aurel menjelaskan penyakit Atta Halilintar.

