Curhat Aditya Zoni Rayakan Ulang Tahun Pertama Kali Tanpa Ayah

JAKARTA - Aditya Zoni baru saja berulang tahun yang ke-24 pada Jumat, 2 Februari 2024. Ini adalah ulang tahun pertamanya tanpa sang ayah karena baru saja meninggal dunia. Hal ini masih menyisakan duka dan kesedihan untuk Aditya.

Melalui akun Instagram pribadinya @real_aditya1, Adit terlihat mengunggah kebersamaannya dengan sang ayah. Foto pertama yakni foto Adit dengan makam ayahnya yang mulai ditumbuhi rumput hijau. Sementara pada foto kedua memperlihatkan senyum bahagia dirinya dengan sang ayah yang sedang duduk bersama mengenakan baju batik.

Tidak hanya mengenang ayahnya, dalam unggahan tersebut juga Adit mengucapkan terima kasih untuk pada semua orang yang telah mengucapkan selamat ulang tahun kepada dirinya.

“Ulang tahun pertama tanpa bapak, Terima kasih semua ucapan-ucapannya teman-teman, maaf gak bisa balas satu per-satu..,” tulis Aditya Zoni, Sabtu (3/2/2024).

Lebih lanjut, Aditya pun menuliskan harapan-harapan untuk diri sendiri di tahun 2024 ini.

“Inshaa allah di tahun 2024 ini bisa menjadi tahun terbaik dan menjadi obat dari tahun2 sebelumnya,” tulisnya.

Sebagai informasi, ayah Aditya Zoni dan Ammar Zoni bernama Suhendri Zoni meninggal dunia pada 20 Januari 2024 malam di RS EMC Sentul, Bogor. Jenazah dimakamkan di TPU Kalimulya 1, Depok pada 21 Januari 2024.

Walaupun ulang tahun tanpa sang ayah, namun Aditya Zoni tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam cerita Instagram-nya, Aditya Zoni terlihat merayakan ulang tahun dengan sang istri, Yasmine Ow. Dirinya mendapat doa spesial dari istri tercinta.

“Happy 24th birthday daddy Zayn. Semoga murah rezeki dan bahagia selalu," tulis Yasmine di Instagram pribadinya @yasmine.ow.

“Semoga juga bisa menjadi wakil rakyat yang amanah. Yuk bisa yuk 14 Februari @real_aditya1," imbuhnya.

