Ammar Zoni Minta Irish Bella Buka Akses untuk Bertemu Anak di Penjara

JAKARTA - Ammar Zoni berharap, Irish Bella memberikan keleluasaan untuk dirinya untuk berkomunikasi, bertemu, dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya setelah resmi bercerai. Hal itu diungkapkan kuasa hukum sang aktor, Jon Mathias.

"Semoga beliau mau membawa anak untuk menjenguk bapaknya di Rutan Polres Metro Jakarta Barat. Ini bisa menjadi semangat untuk Ammar di tengah kasus hukumnya," ujar sang pengacara saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, pada 1 Februari 2024.

Jon Mathias menilai, Irish Bella tidak perlu khawatir membawa anak-anak untuk bertemu Ammar Zoni di penjara akan berpengaruh buruk untuk anak. Karena dia yakin, pihak kepolisian akan menyediakan ruang yang layak untuk mereka bertemu.

"Saya yakin, ada kebijakan khusus dari polisi jika nanti memang anak-anak akan bertemu Ammar. Kami berharap, pihak Irish Bella juga ada upaya untuk menghubungi kami untuk membahas soal kunjungan anak-anak ke tahanan," tutur sang pengacara menambahkan.

Perceraian Ammar Zoni dan Irish Bella diumumkan lewat sistem e-court, pada 1 Februari 2024. Sang aktris mendapat hak asuh atas kedua anaknya, Air Rumi Akbar dan Ara Puti Sabai Akbar.

Meski memegang hak asuh, namun pengadilan meminta Bella untuk membuka akses bagi Ammar Zoni bertemu anak-anaknya. Tujuannya, agar ayah bisa tetap memiliki waktu berkualitas untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.*

(SIS)