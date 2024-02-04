Alasan Teuku Ryan Belum Buka Suara Tentang Perceraiannya dengan Ria Ricis

Alasan Teuku Ryan belum bicara soal perceraiannya dengan Ria Ricis (Foto: ist)

JAKARTA — Ria Ricis dan Teuku Ryan belum buka suara tentang perceraiannya. Namun, banyak kerabat Ria Ricis telah membantu memberikan berbagai kabar tentang penyebab perceraian keduanya, terbaru ada dari Zeda Salim.

Dalam ucapannya, Zeda Salim seperti menggambarkan Ryan sebagai ujian untuk Ria Ricis.

“Ada suami yang enggak bersyukur, sudah punya istri kaya raya, mapan, sudah mandiri secara finansial tapi egois ya tidak memberi nafkah secara lahir, batin ya secara layak,” kata Zeda Salim dikutip dari @lambe_danu.

“Tidak terbuka secara keuangan, tidak ada etika dengan keluarga istri kakak ipar,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Zeda Salim berharap keputusan yang diambil oleh Ria Ricis sudah dipikirkan matang-matang.

“Semoga yang terbaik untuk mereka berdua,” tutur Zeda Salim.

Setelah pernyataan tersebut menyebar pada publik, Ria Ricis mengirim pesan pada Zeda Salim. Ibunda Moana ini mengucapkan terima

Kasih.

“Mbaa. Terima kasih ya ak br liat wawancara mba di tiktok,” kata Ria Ricis pada Zeda Salim.

BACA JUGA: