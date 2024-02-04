Pilu, Teuku Ryan Berharap Bisa Bertemu Moana usai Digugat Cerai Ria Ricis

Curhat Teuku Ryan ingin bertemu dengan buah hati (Foto: IG Ricis)

JAKARTA - Di tengah proses bercerai dengan Ria Ricis, Teuku Ryan tak kuasa menahan rindu untuk bertemu sang buah hati mereka, Moana.

Hal itu terlihat dari Instagram story-nya, awalnya Ria Ricis terlebih dahulu mengunggah foto Moana yang mengenakan piyama warna kuning sedang tertawa ceria sambil menutupi mulutnya.

Pada unggahannya itu, Ria Ricis menyematkan sebuah harapan semoga Moana selalu bahagia.

"Happy terus ya sayang," tulis Ria Ricis di Instagram pribadinya @riaricis1795.

Sadar tidak ditandai oleh sang istri, pria asal Aceh ini berinisiatif meng-capture unggahan istrinya dan mengunggah ulang di Instagram Story.

Teuku Ryan juga berharap dirinya bisa segera bertemu dengan sang putri, meski kedua ia dan Ricis tengah dalam proses cerai.

"Capture nggak papa ya. Semoga besok bisa ketemu ya sayang," tulis Teuku Ryan dikutip dari Instagram miliknya, @teukuryantr.

Di unggahan lainnya, Teuku Ryan mengunggah ulang foto Moana masih dengan baju yang sama namun berbeda pose.

"Miss you," tambah Teuku Ryan sambil menyematkan emoji love berwarna putih.