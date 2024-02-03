Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Beri Tanggapan Soal Putri Delina yang Jenguk Adik Sambungnya di Bandung

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |23:45 WIB
Sule Beri Tanggapan Soal Putri Delina yang Jenguk Adik Sambungnya di Bandung
Sule bicara soal Putri Delina yang menjenguk adik sambungnya (Foto: Instagram/ferdinan_sule)
A
A
A

JAKARTA - Anak dari komedian Sule, Putri Delina, beberapa waktu lalu sempat mengunjungi kediaman adik sambungnya, Bintang. Hal tersebut rupanya diketahui pula oleh sang ayah.

Sebagai ayah dari Putri, Sule mengaku sangat bangga dan bahagia melihat sikap anaknya. Apalagi, Putri bisa dikatakan memiliki sikap dewasa lantaran mampu menyayangi Bintang dengan tulus.

Sule sendiri mengaku sempat memberikan pesan pada anak-anaknya soal kepedulian mereka pada saudara sambung. Bukan hanya kepada Bintang, tetapi juga Adzam, yang merupakan adik sambung mereka.

"Harus (peduli), Dede Bintang itu anak tidak berdosa. Saya itu titip sama kakak-kakaknya apapun yang terjadi sudah masa lalu. Dede Bintang ini perlu perhatian dari kakak-kakaknya," ungkap Sule dalam tayangan FYP.

Putri Delina

Sule bicara soal Putri Delina yang menjenguk adik sambungnya (Foto: Instagram/ferdinan_sule)

"Karena Putri perempuan terus dia punya hati yang beda sama cowok-cowok. Bukan bicara saudara tiri, semua alhamdulillah kayak Adzam semua adik-adik kamu semua," lanjutnya.

Sule sendiri mengaku sempat dipamiti Putri ketika ia hendak berkunjung ke kediaman Bintang di Bandung.

