Andre Taulany Beri Pesan Khusus ke Santyka Fauziah Jika Akhirnya Berjodoh dengan Sule

JAKARTA - Andre Taulany memberikan komentar sedikit terkait hubungan asmara yang tengah dijalani oleh sahabatnya, Sule. Pasca-rumah tangganya dengan Nathalie Holscher kandas, Sule kini diketahui tengah dekat dengan seorang perempuan cantik bernama Santyka Fauziah.

Melihat kedekatan sahabatnya dengan Santyka, Andre Taulany pun memberikan penilaiannya. Menurutnya, Santyka terlihat memiliki sikap baik dan diharapkan mampu menerima keadaan Sule.

"Setuju, anaknya kelihatannya baik terus menerima Sule, menerima keadaan Sule," ucap Andre Taulany kepada awak media, baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Andre pun sempat memberikan pesan pada Santyka terkait hubungannya dengan Sule. Sebagai sahabat, Andre berharap agar Santyka tidak pernah melarang Sule untuk mengecat warna rambutnya menjadi kuning.

"Yang penting jangan melarang rambutnya Sule diubah, karena itu ikonnya dia warnanya kuning," jelas Andre.

Andre menyebut jika sejauh ini ia masih belum dikenalkan oleh Sule dengan sosok Santyka. Meski begitu, bukan berarti hubungannya dengan Sule tak baik.

Bapak tiga anak ini justru menyebut bahwa ia dan Sule masih cukup sering berkomunikasi. Bahkan pada momen tahun baru kemarin, keduanya sempat saling bertukar kabar dan bercanda melalui sambungan telepon.