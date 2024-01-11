Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andre Taulany Beri Pesan Khusus ke Santyka Fauziah Jika Akhirnya Berjodoh dengan Sule

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |06:29 WIB
Andre Taulany Beri Pesan Khusus ke Santyka Fauziah Jika Akhirnya Berjodoh dengan Sule
Andre Taulany beri pesan khusus ke Santyka Fauziah jika akhirnya berjodoh dengan Sule (Foto: Instagram/ferdinan_sule)
A
A
A

JAKARTA - Andre Taulany memberikan komentar sedikit terkait hubungan asmara yang tengah dijalani oleh sahabatnya, Sule. Pasca-rumah tangganya dengan Nathalie Holscher kandas, Sule kini diketahui tengah dekat dengan seorang perempuan cantik bernama Santyka Fauziah.

Melihat kedekatan sahabatnya dengan Santyka, Andre Taulany pun memberikan penilaiannya. Menurutnya, Santyka terlihat memiliki sikap baik dan diharapkan mampu menerima keadaan Sule.

"Setuju, anaknya kelihatannya baik terus menerima Sule, menerima keadaan Sule," ucap Andre Taulany kepada awak media, baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Andre pun sempat memberikan pesan pada Santyka terkait hubungannya dengan Sule. Sebagai sahabat, Andre berharap agar Santyka tidak pernah melarang Sule untuk mengecat warna rambutnya menjadi kuning.

Andre Taulany

Andre Taulany beri pesan khusus ke Santyka Fauziah jika akhirnya berjodoh dengan Sule (Foto: Instagram/andreastaulany)


"Yang penting jangan melarang rambutnya Sule diubah, karena itu ikonnya dia warnanya kuning," jelas Andre.

Andre menyebut jika sejauh ini ia masih belum dikenalkan oleh Sule dengan sosok Santyka. Meski begitu, bukan berarti hubungannya dengan Sule tak baik.

Bapak tiga anak ini justru menyebut bahwa ia dan Sule masih cukup sering berkomunikasi. Bahkan pada momen tahun baru kemarin, keduanya sempat saling bertukar kabar dan bercanda melalui sambungan telepon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177553/erin_taulany-3UjL_large.jpg
Erin Wartia Akhirnya Buka Suara, Siap Bongkar Pengkhianatan Andre Taulany
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177430/andre_taulany-xo0A_large.jpg
Andre Taulany Nilai Istri Sengaja Hambat Proses Cerai dengan Mangkir dari Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177357/andre_taulany-wsUQ_large.jpg
Andre Taulany Kesal, Erin Kembali Mangkir di Sidang Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177316/andre_taulany-9WmL_large.jpg
Andre Taulany Tunggu Erin di Pengadilan Agama Jaksel untuk Mediasi Terakhir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177034/andre_taulany-WNSq_large.jpg
Pemicu Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin: Kasar hingga Tak Harmonis dengan Keluarga Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176903/andre_taulany-EL65_large.jpg
Erin Ogah Cerai, Andre Taulany Klaim Tak Lagi Cinta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement