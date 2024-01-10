Andre Taulany Dukung Rencana Sule Menikahi Santyka Fauziah

JAKARTA - Andre Taulany sudah mendengar rencana pernikahan Sule dengan kekasih barunya, Santyka Fauziah. Dia mendukung penuh, jika memang bapak lima anak itu berencana untuk segera melepas masa duda dalam waktu dekat.

“Ya saya bilang ke dia, ‘Le, kalau memang sudah dapat yang cocok ya sudah menikah saja. Apalagi sih yang ditunggu?’ Menurut saya, Sule perlu pendamping lah,” ujar Andre dikutip dari Intens Investigasi, pada Rabu (10/1/2024).

Andre Taulany mengaku, sejauh ini belum dikenalkan Sule dengan kekasih barunya tersebut. Namun dia menilai, Santyka Fauziah perempuan baik yang akan menerima kondisi Sule apa adanya.

Dalam kesempatan itu pula, Andre menitipkan pesan keras untuk Santyka. “Pesan saya cuma satu, jangan pernah mengubah Sule. Maksud saya, jangan mengubah gaya rambut Sule. Karena rambut emas Sule itu kan ikon dia,” selorohnya.