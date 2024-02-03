Alasan Raffi Ahmad Mulai Prioritaskan Beli Produk Lokal Ketimbang Luar Negeri

TANGERANG - Raffi Ahmad kini lebih mengutamakan membeli produk lokal ketimbang buatan luar negeri. Bukan tanpa sebab, pasalnya suami Nagita Slavina ini menginginkan agar ke depannya produk lokal bisa mendapat tempat di hati masyarakat luas.

"Sebenarnya kita boleh aja (beli produk luar), tapi ada baiknya mendukung (produk lokal). Karena saya tahu visinya sangat concern dengan produk lokal," kata Raffi Ahmad ditemui di kantornya kawasan BSD, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina kemudian mempromosikan produk Indonesia lewat acara 'Beli Lokal' yang sempat disiarkan langsung di TikTok.

Ayah Rafathar Malik Ahmad itu menilai barang-barang buatan Indonesia tidak kalah berkualitas dengan merek luar negeri.

Raffi Ahmad mulai prioritaskan beli produk lokal (Foto: Instagram/raffinagita1717)





"Produk lokal ini harus dikedepankan dan mendapat tempat di e-commerce agar produk lokal kita, maju terus. Kita juga melakukan kegiatan yang baik untuk bangsa, arahan pak Mendag untuk mendukung produk lokal," ucap Raffi.

Dalam kesempatan itu, ada banyak barang-barang lokal yang dipromosikan Raffi, salah satunya parfum milik sang istri.