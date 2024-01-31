Vidi Aldiano Jalani Terapi Kanker di Thailand, Banjir Doa dan Dukungan

JAKARTA - Vidi Aldiano baru-baru ini memutuskan berkunjung ke Koh Samui, Thailand untuk menjalani sebuah terapi pengobatan kanker yang sedang dideritanya.

Seperti diketahui, penyanyi bersuara khas ini kini tengah berjuang melawan kanker ginjal yang telah diidapnya sejak 2019.

Melalui akun Instagramnya, Vidi membagikan momen di mana ia telah sampai ke pulau terbesar kedua di Thailand itu.

Rupanya, Koh Samui, merupakan rekomendasi tempat dari banyak netizen yang menyarankan Vidi untuk berobat ke sana.

“Gue hari ini ada di Koh Samui untuk memulai treatment. Nggak treatment sebenarnya lebih ke retreat di tempat namanya Tanya Samui,” ujar Vidi, dalam unggahan video di akun Instagramnya, @vidialdiano.

“Banyak banget teman-teman yang dari beberapa bulan yang lalu nge tag in gue ke tempat ini, dan akhirnya gue mendapatkan kesempatan untuk ke sini, untuk menjalani sebuah retreat sebenarnya untuk mencoba mengobati apa yang ada di dalam badan ini,” tuturnya.

Meski awalnya sempat merasa gugup, Vidi saat ini mengaku sudah cukup lega dan tenang untuk menjalani pengobatan selama 2 minggu di sana. Pasalnya, ternyata ia bertemu banyak orang Indonesia yang juga tengah menjalani pengobatan kanker di sana.

“Dan awal pagi tadi nyampe tuh agak lumayan deg-degan karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sini. Dan its gonna be long journey sebenarnya dua minggu bakal di sini,” ungkap Vidi.

“Tapi sampai sini ternyata banyak orang Indonesia , dan luar biasa banget karena banyak banget di sini sebenarnya banyak yang sakit kan. Kebanyakan cancer, tapi somehow di sini tuh vibesnya sangat positif,” sambungnya.

Bahkan, menurut Vidi, mereka saling mendukung untuk kesembuhan satu sama lain. Vidi juga mengaku mendapatkan banyak cerita positif dan inspiratif dari para pejuang kanker di sana.

“Gua dapat kayak keluarga baru gitu yang very supportive, dan that kind of good vibes just give me goosebump terkadang banyak kayak dengar-dengar cerita inspiratif dari mereka,” tuturnya.

Terus banyak dapat support dan doa-doa juga daro strangers itu buat gua lumayan wow gitu. Jadi i am glad dan i am here now. Nggak tahu ke depannya akan seperti apa,” lanjutnya.

Karena itu, Vidi mengaku optimis, terapi atau pengobatan yang ia jalani selama di sana akan berjalan lancar karena dikelilingi oleh orang-orang yang cukup suportif. Ia lantas mendoakan followersnya agar tetap sehat dan hidup bahagia.

“I think its gonna be thought but semoga gue bisa dan endure dan ya hope you guys yang lagi nonton ini juga terus sehat, terus bahagia,” kata Vidi.

