HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Beri Dukungan untuk Rumah Tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan, Semoga Baik-Baik Saja

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |07:06 WIB
Baim Wong doakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan (Foto: Instagram/baimwong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong merupakan salah satu orang yang cukup dekat dengan Ria Ricis. Dirinya dan istri bahkan sempat hadir di acara pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang super mewah dan bahagia.

Namun sayangnya kini pernikahan Ria Ricis dan Ryan tengah di ujung tanduk. Menanggapi hal tersebut, Baim Wong menyatakan hanya bisa memberikan dukungan untuk keduanya.

“Doanya berdoa semoga baik-baik saja,” kata Baik Wong dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Lebih lanjut, Baim Wong menjelaskan bahwa hubungan rumah tangga hanya diketahui oleh sepasang suami istri yakni Ricis dan Ryan. Jadi, walaupun bersahabat, dirinya tidak tahu-menahu bagaimana hubungan rumah tangga Ricis dan Ryan. Untuk itu, Baim hanya bisa mendukung dan menghargai keputusan tersebut.

Baim Wong doakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan (Foto: Instagram/baimwong)

“Terus kita kan tidak tahu di dalam keluarganya seperti apa. Saling mengerti aja, saling hargai,” ucap Baim Wong.

Sementara itu, Ria Ricis sendiri terlihat bungkam tidak memberikan tanggapan apapun terkait kabar perceraiannya dengan Teuku Ryan. Bahkan saat ditemui awak media, ia pun memilih untuk keluar sebuah gedung dengan wajah datar.

Berbeda dengan suaminya, Ryan justru tengah sibuk membuat klasifikasi di sosial media lantaran dirinya merasa difitnah oleh Rio, suami Oki Setiana Dewi.

Diketahui, dalam sebuah acara di stasiun TV, Rio menyatakan jika Ryan tidak menyentuh Ria Ricis sejak melahirkan putri kecil mereka, Moana hingga saat ini.

Terkait pernyataan tersebut, Teuku Ryan yang semula bungkam dengan kasus perceraiannya dengan Ricis, akhirnya langsung bersuara. Dirinya mengingatkan agar kakak iparnya tidak menyebar fitnah dan tetap berikan dukungan.

