Teuku Ryan Kesal Disebut Tak Pernah Sentuh Ria Ricis Sejak Melahirkan

Teuku Ryan kesal disebut tidak pernah menyentuh Ria Ricis sejak melahirkan (Foto: Instagram/teukuryantr)

JAKARTA - Tudingan miring dilayangkan oleh kakak ipar Ria Ricis, Ory Vitrio pada Teuku Ryan. Dikutip dari akun Instagram @lambe_danu, suami Oki Setiana Dewi itu mengatakan bahwa Ryan sudah cukup lama tidak 'menyentuh' Ricis selaku istrinya.

Awalnya, Ory Vitrio alias Rio terlihat dihubungi melalui sambungan telepon oleh awak media. Disaat itu juga, Rio mengatakan bahwa Ryan sama sekali tidak pernah menyentuh istrinya setelah melahirkan anak pertama mereka, Cut Raifa Aramoana.

"Kan udah ramai di sosmednya dia, dari lahiran sampai sekarang enggak disentuh ya, gimana kalau nikah? Kan Ricis sudah kasih kode itu," ujar Rio dalam video yang dikutip dari akun Instagram @lambe_danu.

Tak terima dengan tudingan tersebut, Teuku Ryan pun langsung berkomentar lewat akun TikToknya. Ia bahkan terlihat menuliskan komentarnya di salah satu unggahan.

Teuku Ryan kesal disebut tidak pernah menyentuh Ria Ricis sejak melahirkan (Foto: Instagram/teukuryantr)





Dalam unggahannya, Ryan meminta agar suami Oki Setiana Dewi itu memberikannya dukungan dan doa. Tak hanya itu, Teuku Ryan juga menganggap bahwa pernyataan Ori itu fitnah.

"Dari lahiran tidak disentuh? jangan memfitnah baiknya. Allah Maha Tahu, mas Rio juga paham agama. Mohon support saja yang baik-baik," ujar Teuku Ryan dalam komentar di TikTok, belum lama ini.

BACA JUGA: Teuku Ryan Singgung soal Memaafkan Usai Digugat Cerai Ria Ricis

Seperti diketahui, Ria Ricis melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024. Sidang perdana perceraian mereka bahkan akan digelar pada 19 Februari mendatang.

(van)