Nyanyi Bareng Slank, Ganjar Pranowo: Ku Tak Bisa Jauh dari Rakyat

JAKARTA - Ganjar Pranowo ikut hadir dalam Konser Salam Metal Menang Total di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024). Pada momen ini, Ganjar yang naik ke atas panggung mendapat sambutan dari ribuan penonton yang hadir.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar naik ke atas panggung saat grup band Slank tengah bernyanyi. Tepatnya saat sang vokalis Slank, Kaka membawakan lagu Ku Tak Bisa.

Menariknya, Ganjar juga turut menyumbang suara dan ikut menyanyikan lagu tersebut.

“Ku tak bisa jauh, jauh dari rakyat,” ungkap Ganjar.

Ganjar Pranowo nyanyi bareng Slank (Foto: MPI)





Dengan gagah, Ganjar hadir dan naik ke atas panggung mengenakan jaket bomber berwarna hijau khas Paslon 03. Ganjar pun ikut bernyanyi bersama Slank sembari menyapa para masyarakat serta pendukung Paslon 03.

Senyuman penuh ketulusan begitu terpancar di wajah sosok Ganjar Pranowo. Para penonton pun terus mengeluh-eluhkan sosok Ganjar terlebih saat dirinya naik ke atas panggung.

“Pak Ganjar menang,” seru para pendukung Paslon 03.

Sebagai informasi, Konser Salam Metal Menang Total ini dihadiri ribuan pendukung Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir langsung dan menyapa para penonton Konser Salam Metal di GBK ini.