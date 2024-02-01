Teuku Ryan Singgung soal Memaafkan Usai Digugat Cerai Ria Ricis

JAKARTA — Teuku Ryan digugat cerai oleh sang istri, Ria Ricis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah kabar gugatan cerai tersebut mencuat ke publik, Ryan tampak meluapkan perasaanya melalui akun sosial media Instagram pribadinya @teukuryantr.

Dalam cerita Instagram-nya, Ryan mengunggah sebuah quote berisi tentang menjalani hidup dengan tenang. Salah satu cara ampuhnya yakni dengan memaafkan, baik itu memaafkan orang lain atau memaafkan keadaan yang terjadi dalam hidup kita.

“Ternyata satu kunci hidup tenang adalah mudah memaafkan. Memaafkan apa? Apapun. Memaafkan orang, memaafkan keadaan,” bunyi kutipan yang diunggah oleh Teuku Ryan dalam unggahan Instagram story-nya.

Lebih lanjut, quote tersebut mengingatkan jika setiap hari pasti ada saja orang menyebalkan yang membuat kesal. Namun, hal tersebut juga harus dimaafkan. Dengan begitu, kehidupan akan benar-benar terasa tenang.

“Tiap hari pasti ada orang yang bikin kesal, maafin. Tiap hari pasti ada keadaan yang nggak sesuai keinginan, maafin juga," lanjut bunyi kutipan tersebut.

Selain soal kutipan memaafkan tersebut, Teuku Ryan belum buka suara sama sekali tentang gugatan cerai yang dilayangkan oleh sang istri, Ria Ricis. Unggahan Instagram pribadinya hanya membagikan momen bahagia bermain bersama Moana putri tercintanya.

