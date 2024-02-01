Mengingat Kembali Pesan Menyentuh Oki Setiana Dewi Jelang Pernikahan Ria Ricis

JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan berada di ujung tanduk. Setelah jarang tampil bersama, baru-baru ini Ricis membenarkan bahwa rumah tangganya dan Ryan memang tidak baik-baik saja.

Bagaimana tidak, setelah bungkam soal dugaan keretakan rumah tangga, Ricis justru telah resmi melayangkan gugatan cerainya pada sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 30 Januari 2024. Bahkan sidang perdananya pun akan berlangsung di 19 Februari mendatang.

Banyak netizen yang berharap hubungan keduanya bisa diselamatkan. Pasalnya kisah percintaan Ria Ricis dan Teuku Ryan sempat menjadi idaman para netizen.

Terlebih ketika putri semata wayangnya lahir, rasanya publik ikut kecewa mendengar kabar perceraian tersebut. Bahkan sang kakak, Oki Setiana Dewi sempat menulis pesan haru kepada sang ayah jelang pernikahan adiknya.

Pesan menyentuh Oki Setiana Dewi jelang pernikahan Ria Ricis (Foto: Instagram/okiesetianadewi)

Dalam unggahan pada akun instagramnya @okisetianadewi, dirinya menuangkan rasa bahagianya melihat sang adik yang akan melepas status lajangnya kala itu.

“Beberapa jam lagi, status anak bungsunya Papa @riaricis1795 sudah berubah, insyaAllah,” tulis Oki dalam keterangan foto yang diunggah 2 tahun lalu.

“Susahnya kami mencari selama ini.. ternyata datang sendiri..” sambung Oki.

Oki menjelaskan setelah melalui susahnya mencari pasangan untuk sang adik, ternyata sosok tersebut datang dengan sendirinya. Bahkan pendakwah 35 tahun itu sempat menuliskan bahwa Teuku Ryan merupakan sosok yang sesuai dengan apa yang diinginkan sang ayah.

“Semua yang ada pada dirinya, insyaAllah sesuai dengan apa Papa inginkan.. meskipun datangnya sebulan setelah Papa tiada,” ujarnya.