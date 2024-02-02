Sinopsis Film Knives Out, Perebutan Warisan di Keluarga Toxic

JAKARTA - Sinopsis film Knives Out akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Knives Out adalah film misteri Amerika tahun 2019 yang ditulis dan disutradarai oleh Rian Johnson.

Film ini dibintangi sederet aktor top seperti Daniel Craig sebagai Benoit Blanc, Chris Evans sebagai Ransom Drysdale, Ana de Armas sebagai Marta Cabrera, Jamie Lee Curtis sebagai Linda Drysdale, Michael Shannon sebagai Walt Thrombey, Don Johnson sebagai Richard Drysdale, Toni Collette sebagai Joni Thrombey, Christopher Plummer sebagai Harlan Thrombey, Katherine Langford sebagai Meg Thrombey, Jaeden Martell sebagai Jacob Thrombey, Lakeith Stanfield sebagai Detektif Lt. Elliott, Riki Lindhome sebagai Donna Thrombey, Edi Patterson sebagai Fran.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Knives Out mendapat peringkat persetujuan 97% berdasarkan 467 ulasan, dengan peringkat rata-rata 8,3/10.

Sinopsis Film Knives Out

Keluarga Harlan Thrombey, seorang penulis misteri kaya, menghadiri pesta ulang tahun ke-85nya di mansionnya di Massachusetts. Keesokan paginya, pembantu rumah Harlan, Fran, menemukannya tewas dengan tenggorokan teriris.

Polisi menganggap Harlan meninggal karena bunuh diri, tetapi detektif swasta Benoit Blanc disewa secara anonim untuk menyelidiki. Blanc mengetahui bahwa Harlan memiliki hubungan yang tegang dengan anggota keluarganya, memberikan beberapa dari mereka motif yang mungkin untuk pembunuhan.

Tanpa diketahui oleh Blanc, perawat Harlan, Marta Cabrera, percaya bahwa dia menyuntikkan Harlan dengan dosis morfin mematikan setelah membingungkannya dengan ketorolac pada malam setelah pesta. Ketika dia tidak dapat menemukan penawar overdosis, Harlan menghentikan Marta dari menelepon bantuan dan, untuk melindungi keluarga Marta yang tidak terdaftar dari deportasi, menggunakan keahliannya dalam skenario pembunuhan untuk menyusun skenario rumit untuk membebaskan Marta dari kematian. Harlan memberi tahu Marta secara rinci untuk menciptakan alibi palsu dan kemudian memotong tenggorokannya sendiri.

Marta tidak dapat berbohong tanpa muntah, jadi dia memberikan jawaban yang akurat namun tidak lengkap saat ditanya. Dia setuju untuk membantu penyelidikan Blanc dan menyembunyikan bukti yang membelanya. Saat pembacaan wasiat Harlan, Marta diberikan seluruh kekayaannya, mengejutkan dan memarahi keluarga Thrombey.

Cucu Harlan, Ransom, membantu Marta melarikan diri dari keluarga, tetapi memanipulasinya untuk mengaku padanya. Dia menawarkan bantuan sebagai imbalan bagi sebagian dari warisannya. Sementara itu, Thrombey yang tersisa mencoba membujuk dan mengancam Marta untuk menolak warisan tersebut, tetapi gagal.

Marta menerima catatan pemerasan berisi salinan parsial laporan toksikologi Harlan. Dia dan Ransom pergi ke kantor pemeriksa medis tetapi menemukannya terbakar. Marta menerima email yang menawarkan pertemuan dengan pemeras. Blanc dan polisi melihat mereka, dan setelah kejar-kejaran singkat, Ransom ditangkap.

