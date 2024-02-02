Advertisement
MUSIK

Yuni Shara Rilis Single Sendiri Itu Tak Mudah, Ungkapan Pahit Pengalaman Pribadi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |00:01 WIB
Yuni Shara Rilis Single Sendiri Itu Tak Mudah, Ungkapan Pahit Pengalaman Pribadi
Yuni Shara hadirkan lagu Sendiri Itu Tak Mudah (Foto: ist)
JAKARTA - Yuni Shara comeback ke dunia tarik suara. Kali ini, Yuni hadir dengan single bertajuk Sendiri Itu Tak Mudah.

Dalam single kali ini, Yuni berkerja sama dengan komposer ternama Doadibadai Hollo yang tenar disapa Badai.

Sendiri Itu Tak Mudah seperti menggali kompleksitasnya kesendirian, menyampaikan pesan tentang ketabahan dan kekuatan. Single ini sepertinya akan menjadi salah satu rangkaian penting dalam diskografi Yuni Shara sekaligus menegaskan eksistensi yang tak lekang oleh waktu di industri musik Indonesia.

