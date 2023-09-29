Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bahagianya Yuni Shara Dampingi sang Anak Wisuda di Singapura

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |08:07 WIB
Bahagianya Yuni Shara Dampingi sang Anak Wisuda di Singapura
Yuni Shara dampingi sang anak wisuda. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Putra sulung Yuni Shara dan Henry Siahaan, Cavin Obrient Salomo Siahaan baru saja resmi mendapatkan gelar sarjana. Tepatnya Calvin mendapat gelar Bachelor of Business Commerce dari Curtin University Singapore.

Kabar bahagia ini dibagikan langsung oleh Yuni Shara melalui video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya @yunishara36. Melalui unggahan Instagram tersebut, Yuni Shara terlihat dengan telaten mendampingi sang putra untuk datang ke acara wisudanya.

Sebagai ibu, Yuni Shara terlihat menyiapkan segala kebutuhan Cavin untuk wisuda, termasuk menyetrika pakaian yang akan digunakan Calvin saat wisuda. Bahkan, Yuni Shara terlihat menata penampilan Calvin agar semakin rapi dan menawan.

Tidak kalah rupawan dengan sang anak, Yuni Shara juga menunjukkan penampilan terbaiknya di acara wisuda tersebut. Dirinya tampil cantik khas perempuan Indonesia, yakni memadukan baju hitam dengan rok batik.

Sesampainya di lokasi wisuda, bentuk cinta kepedulian Yuni Shara terhadap Calvin pun terus berlanjut. Kakak dari Krisdayanti ini terlihat mengabadikan momen wisuda Calvin dengan penuh suka cita. Dirinya merekam momen saat Calvin ke atas panggung untuk menerima ijazah. Hal ini yang menandakan dirinya benar-benar telah lulus menjadi mahasiswa

"Alhamdulillah … Congratz Anakku Cavin Obrient Siahaan," tulis Yuni Shara melalui kolom caption sebagai ucapan selamat, dikutip dari Instagram @yunishara36, Jumat (29/9/2023).

Tentunya dalam kesempatan ini Yuni Shara juga tidak lupa mengabadikan momen bersama putra sulungnya itu. Dirinya turut membuat video hingga berfoto bersama.

