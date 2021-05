JAKARTA - Sederet bintang dan legenda musik Indonesia akan menggelar konser virtual menghibur masyarakat Indonesia di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Bertemakan Optimisme Indonesia, para musisi yang tergabung akan menggelar konser dengan tajuk All Star Legends Virtual Concert.

All Star Legends Virtual Concert akan berlangsung pada 28 Mei 2021, melalui situs berbagi video YouTube, Plataran Indonesia dan DSS Music menyuguhkan konser musik berkualitas.

Konser live di panggung terbuka Majapahit yang merupakan bagian dari Amphitheater Hutan Kota by Plataran dengan protokol kesehatan ketat. Seder nama pengisi di konser All Star Legends Virtual Concert yakni Fariz RM, Deddy Dhukun, Mus Mujiono, dan Tony Wenas yang tergabung dalam kuartet The Gentlemen.

"Berkolaborasi bersama dan mengusung pesan tematik dan tanggung jawab yang selama ini sudah menjadi misi kami dalam berkarya, sungguh cita-cita yang bisa terwujud menjadi kenyataan,” tutur Fariz RM.

“Ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan pada bangsa sendiri dan dunia, bahwa seniman musik nasional dapat berkontribusi menyuarakan optimisme dan secara profesional melaksanakannya lewat berkarya secara positif,” tambah Fariz RM.

Kemudian ada vokal Rumpies yang terdiri dari Vina Panduwinata, Yuni Shara, Trie Utami, Ita Purnamasari, dan Memes. Nurlela, tembang populer milik Rumpies, dipastikan bakal dilantunkan oleh para biduanita kondang Indonesia ini, serta Kasih Putih, lagu tunggal terbaru mereka yang diproduksi oleh Legenda Musik Indonesia.

"Penonton akan menyaksikan sesuatu yang ‘berbeda’. Rumpies akan tampil all out! Yang belum pernah disaksikan oleh siapa pun. Bagaimana cara membuktikannya? Hanya dengan satu cara, yaitu nonton acara ini," ungkap Trie Utami.

Tema Optimisme Indonesia dipilih dalam kerangka merefleksikan kesiapan dan kebangkitan ekowisata dan musik Indonesia di saat pandemi yang berkepanjangan. Di sisi lain, tema tersebut juga membingkai apresiasi terhadap Patriot Bangsa (TNI dan Polri) yang telah memberikan darah, keringat, air mata, bahkan jiwanya, untuk menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu juga akan ditayangkan video spesial bertajuk Untukmu Patriot Indonesiaku yang diisi oleh para penyanyi dan musisi pendukung konser ini.

"Konser ini merupakan bagian dari aksi nyata 'Optimisme Indonesia'. Kolaborasi antara perusahaan BUMN dan swasta untuk menghadirkan sebuah konser musik Indonesia yang berkualitas, diharapkan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Tanah Air yang menikmati suguhan ini dari rumah mereka masing-masing. Pasca-gelaran ini, kami berharap akan digelar konser-konser berikutnya guna membangun kembali musik Indonesia. Musik Indonesia tidak boleh mati karena pandemi," kata CEO Plataran Indonesia, Yozua Makes, melalui siaran persnya.

