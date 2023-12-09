Iis Dahlia Kasih Wejangan Minta Rizki DA Jangan Egois

JAKARTA - Rizki DA melepas status duda dengan menikahi Hersa Rahayu Julianti. Pedangdut Iis Dahlia memberi wejangan pada Rizki DA.

Pernikahan Rizki DA dan Hersa Rahayu Julianti itu digelar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Iis Dahlia sebagai orang terdekat Rizki DA ikut senang lantaran Rizki DA dan Nadya Mustika Rahayu sudah bisa move on dan menemukan pendamping hidupnya masing-masing.

Namun, Iis Dahlia memberikan wejangan untuk Rizki DA agar tidak gagal untuk kedua kalinya dalam berumah tangga.

"Suami harus bertanggung jawab kepada istri, jangan bersikap egois, harus membuat istri nyaman," kata Iis Dahlia di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Ibu dua anak itu meminta Rizki DA untuk belajar lagi dalam membina rumah tangga.

"Walaupun mereka pernah membina rumah tangga walaupun sebentar tapi itu pengalaman dalam mempertahankan rumah tangga itu butuh effort lebih," terang Iis Dahlia.