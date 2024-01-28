Atta Halilintar Panik, Ameena Minta Nginap di Rumah Cipung

JAKARTA - Atta Halilintar terlihat panik ketika putri sulungnya, Ameena minta untuk menginap di rumah Cipung. Hal itu terlihat ketika putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina play date ke kediaman Atta Halilintar bersama pengasuhnya.

Momen itu diunggah Aurel Hermansyah lewat akun TikTok pribadinya, pada 27 Januari 2024. Interaksi kedua balita itu sukses menarik perhatian hingga membuat warganet merasa gemas.

“Ameena izin menginap di rumah Cipung,” kata Aurel pada caption video unggahannya tersebut seperti dikutip Okezone, pada Minggu (28/1/2024).

Aurel terlihat menyambut kedatangan Cipung dan sang pengasuh, Sus Rini. Ketika dua balita itu bertemu, mereka langsung akrab dan langsung bermain bersama. Mereka bahkan sempat bermain suap-suapan, bernyanyi, bahkan ngobrol bareng.