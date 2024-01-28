Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Panik, Ameena Minta Nginap di Rumah Cipung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |07:15 WIB
Atta Halilintar Panik, Ameena Minta <i>Nginap</i> di Rumah Cipung
Atta Halilintar panik, Ameena minta nginap di rumah Cipung. (Foto: Instagram/@tercipungcipung)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar terlihat panik ketika putri sulungnya, Ameena minta untuk menginap di rumah Cipung. Hal itu terlihat ketika putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina play date ke kediaman Atta Halilintar bersama pengasuhnya. 

Momen itu diunggah Aurel Hermansyah lewat akun TikTok pribadinya, pada 27 Januari 2024. Interaksi kedua balita itu sukses menarik perhatian hingga membuat warganet merasa gemas.

Atta Halilintar panik, Ameena minta nginap di rumah Cipung. (Foto: Instagram/@tercipungcipung)

“Ameena izin menginap di rumah Cipung,” kata Aurel pada caption video unggahannya tersebut seperti dikutip Okezone, pada Minggu (28/1/2024). 

Aurel terlihat menyambut kedatangan Cipung dan sang pengasuh, Sus Rini. Ketika dua balita itu bertemu, mereka langsung akrab dan langsung bermain bersama. Mereka bahkan sempat bermain suap-suapan, bernyanyi, bahkan ngobrol bareng. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124408/atta_halilintar-8XVs_large.jpg
Timnas Indonesia Dibantai Australia, Atta Halilintar: Lemes Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement