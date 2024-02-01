Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Slank Berharap Ganjar-Mahfud Bisa Perhatikan Indonesia Bagian Timur Jika Jadi Presiden

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |19:05 WIB
Slank berharap Ganjar-Mahfud bisa perhatikan Indonesia bagian Timur (Foto: Ayu/MPI)
Slank berharap Ganjar-Mahfud bisa perhatikan Indonesia bagian Timur (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Vokalis band Slank, Kaka, mengutarakan harapannya kepada calon presiden dan wakilnya Ganjar-Mahfud. Saat tampil di Hajatan Rakyat di Lapangan Koni Sario, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (1/2/2024) Kaka membawakan sebuah lagu yang didedikasikan untuk capres yang ia dukung tersebut.

"Ini sebuah lagu kita dedikasikan kepada capres cawapres andalan kita pak Ganjar dan pak Mahfud," ucap Kaka Slank.

Lewat lagu Ku Tak Bisa, pemilik nama asli Akhadi Wira Satriaji ini berharap jika nantinya Ganjar-Mahfud menang sebagai Presiden dan Wakil Presiden, mereka turut memperhatikan wilayah Indonesia bagian Timur. 

Ganjar Pranowo dan Slank (Ayu)

Slank berharap Ganjar-Mahfud bisa perhatikan Indonesia bagian Timur (Foto: Ayu/MPI)


"Supaya ya kalo ke daerah timur, Sulawesi, Papua tidak cuma untuk kontrol tambang karena memang cinta Sulawesi, Manado khususnya," ucap Kaka disusul dengan menyanyikan lagu Ku Tak Bisa. 

Selain Ku Tak Bisa, Slank juga membawakan beberapa lagi andalannya di antaranya Seperti Para Koruptor, Orkes Sakit Hati dan If U Love Me.

(van)

