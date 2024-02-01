Idham Masse Sebut Catherine Wilson Tidak Taat Pada Suami

JAKARTA - Pihak Idham Masse kembali menyambangi Pengadilan Agama (PA) Depok pada Rabu, 31 Januari kemarin. Selain menghadiri sidang perceraian dengan Catherine Wilson, Idham melalui kuasa hukumnya, Ilham Rasyid, sempat membahas soal kelakuan sang istri yang diduga tak taat kepadanya selaku suami.

Selain masalah keharmonisan, fakta lain dibongkar pengacara terkait keretakan hubungan keluarga Idham dan Catherine.

Wanita yang akrab disapa Keket itu dinilai tak taat kepada Idham selaku suami sahnya. Ini karena Keket kukuh tinggal di Jakarta sementara Idham menetap di Sulawesi Selatan.

Belakangan diketahui, Keket justru mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di daerah yang sama dengan Idham yakni di Sidenreng Rappang (Sidrap).

"Iya (Catherine Wilson mencalonkan diri sebagai anggota legislatif). Boleh buka di daftar caleg provinsi Sulawesi Selatan saya lupa Dapilnya tapi di kecamatan Sidrap kediaman pak Haji Idham itu mbak Catherine masih terdaftar sebagai caleg kalau nggak salah ya," kata Ilham Rasyid di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

Pihak Idham Masse pun mengaku heran dengan keputusan Keket yang menolak ikut suaminya.

Hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagi Idham Masse sebelum akhirnya digugat cerai sang istri.