Catherine Wilson Kekeuh Ingin Bercerai dari Idham Masse

DEPOK - Catherine Wilson baru saja menjalani sidang mediasi perceraian di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024). Sayangnya, mediasi yang dijalaninya bersama sang suami, Idham Masse, hingga kini masih belum menemui titik terang.

Bukan tanpa sebab, pasalnya keputusan wanita yang akrab disapa Keket ini untuk bercerai dari pria yang menikahinya pada Oktober 2022 tersebut hingga kini masih bulat.

"Hasil mediasinya tadi masih belum ada kesepakatan.Iya fix bercerai. Memang sudah kemauan saya juga sih ingin bercerai," ujar Catherine Wilson di PA Depok, Jawa Barat hari ini.

Catherine membenarkan jika hubungan jarak jauh alias LDR menjadi salah satu faktor keretakan rumah tangganya dengan Idham. Mengingat, Idham Masse sendiri merupakan anggota DPRD Kabupaten Sidrap, yang tentunya harus menetap di Sulawesi karena urusan pekerjaan.

Catherine Wilson fix ingin bercerai dari Idham Masse





"Bukan hanya LDR aja tapi ini tanggung jawabnya tidak ada," ujarnya.

Akan tetapi, ada beberapa faktor lain yang membuatnya mantap untuk bercerai. Sebab, sudah delapan bulan ini Idham tidak memberikan nafkah padanya.

"(Ngasih nafkah) Ya itu kan awal-awal nikah aja. (Berhenti nafkahi) Udah lama ya. Udah 8 bulanan," imbuh Keket.