HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Idham Masse Akui Jarak Jadi Alasan Catherine Wilson Ingin Cerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |16:05 WIB
Idham Masse Akui Jarak Jadi Alasan Catherine Wilson Ingin Cerai
Idham Masse akui jarak jadi alasan Catherine Wilson ingin cerai (Foto: Instagram/catherinewilson)
DEPOK - Catherine Wilson dan Idham Masse bkompak menjalani sidang mediasi di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024). Sayangnya, keduanya gagal menemui titik terang, sehingga mediasi pun bisa dikatakan gagal.

Hal itu menyebabkan agenda persidangan berlanjut ke pokok perkara. Mengingat, Catherine mengaku kalau gugatan cerainya didasari karena tak mendapat nafkah dari sang suami.

"(Ngasih nafkah) Ya itu kan awal-awal nikah aja. (Berhenti nafkahi) Udah lama ya. Udah 8 bulanan," ujar Catherine Wilson usai persidangan.

Sementara itu, Idham membantah pernyataan istrinya soal tak memberi nafkah. Pria yang berprofesi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidrap justru mengklaim bahwa selama berumah tangga, ia tetap menjalankan kewajibannya.

Catherine Wilson dan Idham Masse

Idham Masse akui jarak jadi alasan Catherine Wilson ingin cerai (Foto: Instagram/catherinewilson)


Akan tetapi, Idham membenarkan jika hubungan jarak jauh yang ia jalani dengan Catherine menjadi dasar gugatan cerai tersebut dilayangkan.

"Yang memberatkan mediasi gagal karena saya belum bisa menyanggupi permintaannya. Ya diawal-awal baik, senang suami istri baik, cuma akhir-akhir ini dia sudah mau banyak tinggal di Jakarta, sedangkan saya di Makassar karena pekerjaan di Sidrap," ucap Idham Masse dalam wawancara terpisah.

"Dia sudah tidak bisa tinggal di Makassar," imbuhnya.

