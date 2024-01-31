UMKM Ikut Dilibatkan dalam Konser Salam M3tal Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Konser Salam M3tal yang didedikasikan untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, pada 3 Februari 2024. Acara tersebut bahkan turut dimeriahkan dengan kehadiran grup band legendaris Slank.

Dalam kesempatan tersebut, Slank secara langsung akan membawakan lagu ciptaan mereka bertajuk Salam M3tal yang baru saja dirilis beberapa hari lalu.

Mengetahui Slank memiliki ribuan penggemar, konser Salam M3tal sendiri diprediksi akan dipadati oleh 150 ribu massa dari berbagai kalangan.

Menariknya, Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasyid mengatakan bahwa akan ada salah satu hal yang. cukup spesial dalam konser Salam M3tal yang digelar berbarengan dengan kampanye Hajatan Rakyat tersebut. Pasalnya, pihaknya akan turut melibatkan UMKM.

UMKM akan dilibatkan dalam Konser Salam M3tal Ganjar-Mahfud (Foto: Selvianus/MPI)





"Spesial kami juga akan melibatkan pelaku UMKM untuk berpartisipasi," ujar Arsjad Rasyid dalam konferensi pers di Media Center Cemara di kawasan Menteng Jakarta Pusat Rabu (31/1/2024).

Keputusan tersebut dibuat lantaran UMKM sendiri dinilai sebagai tulang punggung perekonomian di Tanah Air. Atas dasar itu, TPN pun mantap untuk menghadirkan UMKM dalam konser Salam M3tal dan kampanye Hajatan Rakyat di GBK nanti.

"Pertanyaannya kenapa TPN Ganjar-Mahfud percaya bahwa UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Hal ini diuntungkan selama pelaksanaan pesta demokrasi," tegas Arsjad Rasyid.

Lebih lanjut, Ketua Umum Kadin ini menerangkan UMKM yang dilibatkan dalam konser Salam M3tal ini bakal ditempatkan di area luar. Mereka akan bertugas sebagai sektor yang mendukung gelaran konser Salam M3tal dan kampanye Hajatan Rakyat pada Sabtu, 3 Februari mendatang.