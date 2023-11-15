Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anaknya Masuk Rumah Sakit Usai Diintimidasi, Andika Kangen Band: Aku Dibuat Lumpuh Sejenak

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:26 WIB
Anaknya Masuk Rumah Sakit Usai Diintimidasi, Andika Kangen Band: Aku Dibuat Lumpuh Sejenak
Anak Andika Kangen Band dilarikan ke rumah sakit pasca-diintimidasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Andika Kangen Band saat ini tengah bersedih, lantaran melihat putranya, Mahesa Mawla Bumi, tengah terbaring di Rumah Sakit. Dilarikannya sang putra ke rumah sakit, diketahui lantaran ia sempat mengalami intimidasi dari orang tua siswa di sekolahnya.

Kondisi putrinya jelas membuat pelantun Tentang Aku, Kau dan Dia itu sangat terpukul. Bahkan, pria yang akrab disapa Babang Tamvan itu sampai kembali mencurahkan isi hatinya melalui unggahan di Instagram.

Kali ini, Andika Kangen Band merasa seolah lumpuh melihat kondisi sang anak yang mengalami trauma berat.

"Aku dibuat lumpuh sejenak oleh keadaan saat ini seperti tak berdetak lagi jantungku dan terasa suram bagiku melihat anakku," tulis Andika Kangen Band dikutip dari akun Instagramnya @babang_andikamahesa, Rabu (15/11/2023).

Anak Andika Kangen Band

Unggahan Sorry Andika menunjukan foto Bumi terbaring di ranjang RS dengan menggunakan infusan. Terlihat pula seorang perawat pria yang sedang memeriksa tekanan darah Bumi.

Dalam keterangannya, pelantun Pujaan Hati itu juga menyinggung pelaku yang mengintimidasi anaknya ini.

Halaman:
1 2
