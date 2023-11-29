Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lewat Lagu Relakan Cinta, Janita Gabriela Ajak Pendengar Move On dari Hubungan Toxic

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |00:02 WIB
Lewat Lagu Relakan Cinta, Janita Gabriela Ajak Pendengar Move On dari Hubungan Toxic
Janita Gabriela rilis lagu Relakan Cinta (foto: IG Janita)
JAKARTA - Janita Gabriela merilis single keduanya berjudul Relakan Cinta. Dalam single kedua ini, Janita masih mengangkat tema patah hati. Lagu tersebut diciptakan oleh Clara Riva.

Janita sudah sejak awal tertarik dengan lagu Relakan Cinta. Gadis kelahiran 30 Juni 1999 langsung ingin menjadikannya karya terbarunya.

"Tema lagunya masih seputar patah hati, sama seperti single pertama saya, 'Kukira Selamanya'. Kali ini, tentang seseorang yang akhirnya bisa melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat lagi. Ia memilih untuk hidup sendirian daripada bersama, demi menghindari melukai dirinya sendiri," ungkap Janita.

Lewat Lagu Relakan Cinta, Janita Gabriela Ajak Pendengar Move On dari Hubungan Toxic

