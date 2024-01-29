Cerita Menarik di Balik Serial The One: Dari Hobi ke Layar Kaca

JAKARTA – Sutradara Eko Kristianto bercerita tentang inspirasi dalam menggarap serial The One. Dia mengaku, semua berawal dari hobi dirinya, Pevita Pearce, dan Tanta Ginting bermain game online.

“Dulu, kami hobi sekali main game, sampai lupa waktu. Akhirnya sekarang, hobi itu kami wujudkan menjadi serial The One,” kata sang sutradara dalam talkshow The One Goes To School, pada 24 Januari 2024.

Pernyataan Eko tersebut diamini oleh Pevita Pearce yang bertindak sebagai sutradara sekaligus produser dalam serial The One. “Salah satu alasan kenapa kami menggarap series dengan tema e-sports ya karena dulu punya experience di dunia game online,” tuturnya.

Tak sekadar hobi main game, sang aktris mengaku, kerap bertemu dan berdiskusi bersama pro-player. “Ternyata banyak cerita menarik yang bisa diangkat di balik perjuangan mereka menjadi seorang gamer,” kata sang aktris.

Tanta Ginting, sutradara The One menambahkan, riset serial itu mereka lakukan berdasarkan pengalaman pribadi saat menjadi gamer. Mereka juga menampung cerita dan keluh kesah para pro-player e-sports di sekeliling mereka.

“Jadi konflik keluarga, pribadi, dan percintaan dalam serial ini berdasarkan kisah nyata yang kami ambil dari para pro-player tersebut. Ditambah lagi, penulis skenario serial ini juga seorang gamer,” ungkap Tanta.

Menariknya lagi, menurut Eko Kristianto, nama tim SMBG dalam serial The One ternyata diambil dari nama tim mereka saat masih sering bermain game online dulu.