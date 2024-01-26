Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Adu Akting dengan Anna Jobling dalam The One, Shakira Jasmine: Kita Satu Frekuensi

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |20:00 WIB
Adu Akting dengan Anna Jobling dalam <i>The One</i>, Shakira Jasmine: Kita Satu Frekuensi
Original series Vision+ The One. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Shakira Jasmine kembali membintangi serial terbaru Vision+, The One. Proyek kolaborasi bersama KAYSINEMA dan GEMPITAINMENT ini dapat ditonton melalui link ini

Shakira berperan sebagai Sacha, gamer profesional yang memiliki skill mumpuni. Dia mengaku, tak pikir panjang ketika ditawari untuk berperan sebagai Sacha. Alasannya, karena dia memang hobi gaming sejak kecil.

“Sacha itu digambarkan sebagai sosok yang ceria dan berwarna. Jadi selama syuting, aku banyak bercanda saja sama cast lain,” katanya saat ditemui di acara The One Goes To School di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, pada 24 Januari 2024. 

Shakira Jasmine mengaku, merasakan kecocokan dengan Anna Jobling di lokasi syuting. Bersama Anna, dia merasa bertemu sahabat sefrekuensi. 

“Anna itu orangnya fun banget. Meski dalam percakapan sehari-hari dia pakai bahasa Melayu dan Inggris, tapi kami ngobrolnya tetap nyambung. Kita satu frekuensi,” kata Shakira.

Serial The One berkisah seputar perjalanan tim e-sports yang berjuang untuk masuk liga profesional. Hingga suatu hari, CEO SMBG membawa masuk seorang gamer rising star ke dalam timnya. Keputusan itu ternyata berdampak pada timnya. 

Di tengah banyaknya masalah, kerjasama tim SMBG pun diuji. Dalam proses masuk liga profesional, mereka harus menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar tim.

