Tak Ingin Eksploitasi, Aura Kasih Ogah Ambil Kerjaan yang Melibatkan Anak

JAKARTA - Aura Kasih mengaku enggan mengambil pekerjaan yang harus melibatkan putri kecilnya.

Pelantun Mari Bercinta itu khawatir malah akan jadi memanfaatkan anaknya untuk mencari uang.

"Dulu pernah ditawarin iklan kan, tapi takut dibilang eksploitasi anak nggak sih," kata Aura Kasih ketika ditemui di kawasan PIK, Jakarta Utara.

Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tidak mempekerjakan anaknya, selama ia masih mampu mencari nafkah.

Aura Kasih merasa sudah cukup kehidupannya yang tidak memiliki privasi setelah terjun ke dunia entertainment.

"Sudah lah aku saja yang cari duit lah. Kenapa harus anakku ikutan? Karena menurutku dengan aku jadi publik figur saja aku sudah mempertaruhkan hidup aku, tidak ada private life istilahnya, istilahnya," ungkap Aura Kasih.

"Jadi kalau aku pikir, anakku nggaklah, selama aku masih bisa cari uang, nggak usah ikut-ikutan (terjun dunia hiburan). Aku takutnya nanti dia dieksploitasi," tambah Aura Kasih.