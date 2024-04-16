Aura Kasih Berhenti Main Instagram, Netizen Curiga Akan Adanya Pernikahan

JAKARTA - Aura Kasih mengumumkan bahwa dirinya berhenti bermain media sosial Instagram. Padahal sebelum-sebelumnya dia cukup aktif dan seringkali memamerkan sejumlah aktivitasnya, termasuk keseharian sang putri.

Hal itu disampaikan Aura Kasih melalui akun instagram miliknya @aurakasih pada Selasa (16/4/2024). Akan tetapi, tidak diketahui pasti alasannya memilih berhenti bermain media sosial.

Akan tetapi, Aura Kasih hanya mengingatkan bahwa akun instagram miliknya itu untuk sementara waktu akan dikelola oleh adminnya, hingga muncul pemberitahuan lanjutan darinya.

"Akun ini untuk sementara waktu dikelola oleh admin hingga pemberitahuan lebih lanjut," bunyi pesan yang diunggah Aura Kasih di instagramnya.

Aura Kasih berhenti main Instagram (Foto: Instagram/aurakasih)





Keputusan Aura Kasih untuk berhenti main Instagram membuat berbagai spekulasi timbul. Bahkan netizen menduga bahwa keputusan bintang film Keluarga Tak Kasat Mata ini dilakukan lantaran ia akan menikah lagi.

"Mau nikah ya kak?," tanya xrem***.