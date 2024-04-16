Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aura Kasih Berhenti Main Instagram, Netizen Curiga Akan Adanya Pernikahan

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:45 WIB
Aura Kasih Berhenti Main Instagram, Netizen Curiga Akan Adanya Pernikahan
Aura Kasih berhenti main Instagram (Foto: Instagram/aurakasih)
A
A
A

JAKARTA - Aura Kasih mengumumkan bahwa dirinya berhenti bermain media sosial Instagram. Padahal sebelum-sebelumnya dia cukup aktif dan seringkali memamerkan sejumlah aktivitasnya, termasuk keseharian sang putri.

Hal itu disampaikan Aura Kasih melalui akun instagram miliknya @aurakasih pada Selasa (16/4/2024). Akan tetapi, tidak diketahui pasti alasannya memilih berhenti bermain media sosial.

Akan tetapi, Aura Kasih hanya mengingatkan bahwa akun instagram miliknya itu untuk sementara waktu akan dikelola oleh adminnya, hingga muncul pemberitahuan lanjutan darinya.

"Akun ini untuk sementara waktu dikelola oleh admin hingga pemberitahuan lebih lanjut," bunyi pesan yang diunggah Aura Kasih di instagramnya.

Aura Kasih

Aura Kasih berhenti main Instagram (Foto: Instagram/aurakasih)


Keputusan Aura Kasih untuk berhenti main Instagram membuat berbagai spekulasi timbul. Bahkan netizen menduga bahwa keputusan bintang film Keluarga Tak Kasat Mata ini dilakukan lantaran ia akan menikah lagi.

"Mau nikah ya kak?," tanya xrem***. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123781/aura_kasih-vwR9_large.jpg
Aura Kasih Bersyukur Putrinya Makin Sering Bertemu Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122269/aura_kasih-1aVG_large.jpg
Aura Kasih Belum Berniat Menikah Lagi: Aku sedang Mencintai Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019174/eryck-amaral-ungkap-momen-pertemuannya-dengan-anak-aura-kasih-D1ITzZKNIz.jpg
Eryck Amaral Ungkap Momen Pertemuannya dengan Anak Aura Kasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/33/3018951/mantan-suami-aura-kasih-akhirnya-temui-anak-setelah-empat-tahun-berpisah-URrtutg70o.jpg
Mantan Suami Aura Kasih Akhirnya Temui Anak Setelah Empat Tahun Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/33/2997703/potret-aura-kasih-momong-anak-gayanya-bak-kakak-beradik-lMBOson6RV.jpg
Potret Aura Kasih Momong Anak, Gayanya bak Kakak Beradik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/33/2986540/potret-aura-kasih-ngintip-ke-luar-jendela-bikin-netizen-penasaran-BY5UR4dFHH.jpg
Potret Aura Kasih Ngintip ke Luar Jendela, Bikin Netizen Penasaran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement