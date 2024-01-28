Ingin Menikah Lagi, Aura Kasih Ungkap Kriteria Calon Suaminya

JAKARTA - Aura Kasih tak menjadikan kegagalan rumah tangganya dengan Eryck Amaral alasan untuk trauma pada pernikahan. Apalagi, menurutnya, dia bukanlah orang yang mudah trauma terhadap sesuatu.

“Kegagalan bagi aku adalah proses hidup. Intinya, kenapa belum ada pasangan lagi setelah bercerai ya karena belum ada yang oke saja sebenarnya,” tuturnya saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, pada 27 Januari 2024.

Saat ini, Aura Kasih blakblakan mengaku tengah dekat dengan beberapa pria. Namun, dia belum ingin berpacaran, apalagi melepas masa jandanya. Dia menilai, jika memang menemukan yang cocok dia akan langsung menikah.

“Saya sih penginnya enggak usah pacaran. Jadi, langsung menikah saja. Bodo amat dibilang kayak orang kampung,” kata ibu satu anak tersebut menambahkan.