HOT GOSSIP

Aura Kasih Belum Berniat Menikah Lagi: Aku sedang Mencintai Diri Sendiri

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |22:30 WIB
JAKARTA - Aura Kasih masih menikmati statusnya sebagai single parent, sejak bercerai dari Eryck Amaral, pada 2021. Dia mengaku, saat ini belum terpikir untuk segera melepas status jandanya.

Bukan karena trauma menikah, namun artis asal Bandung ini memilih untuk sejenak fokus pada dirinya sendiri dan sang putri.

“Aku sedang mencintai diri sendiri, memberikan perhatian penuh ke anak, dan fokus mengejar mimpi-mimpi yang belum sempat terealisasi,” ujarnya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. 

Aura Kasih mengaku, punya banyak mimpi yang belum terealisasi dan berusaha diwujudkannya. Beberapa di antaranya adalah membangun masjid, mendirikan pesantren atau sekolah.

Walau mengaku belum berniat melepas kesendiriannya, namun Aura Kasih tak menampik, hidup sebagai single parent tak selamanya enak. Pasalnya, dia harus memposisikan diri sebagai ibu sekaligus ayah. 

Aura Kasih Ajak Penonton Soundrenaline Berjoget
Aura Kasih Belum Berniat Menikah Lagi. (Foto: Okezone)

