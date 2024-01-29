Cerita Amanda Manopo Jadi Anak PKI di Film Kupu Kupu Kertas

Amanda Manopo jadi anak PKI di film Kupu-Kupu Kertas (Foto: Okezone)

JAKARTA - Amanda Manopo tengah membintangi film terbarunya yang berjudul Kupu Kupu Kertas produksi Denny Siregar Production dan Maxima Pictures.

Film Kupu Kupu Kertas ini mengangkat tentang kisah kelamnya kehidupan di zaman PBNU Ansor melawan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Di film ini Amanda Manopo berperan sebagai Ning anak yang dibesarkan oleh keluarga berpaham PKI. Ia beradu akting dengan Chicco Kurniawan, pemeran Ihsan anak yang dilahirkan dari keluarga NU.

Bermain di film yang memiliki cerita kontroversi, Amanda Manopo mengungkapkan alasannya menerima tawaran tersebut.

"Sebenarnya simpel aja sih, karena saya memang belum pernah mendapatkan cerita yang menurut saya tentang sejarah saya belum pernah mengambil cerita yang seperti itu," kata Amanda Manopo saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024).

Bahkan, perempuan 24 tahun itu merasa tertantang memerankan film garapan sutradara Emil Heradi.

"Ini menjadi tantangan tersendiri buat saya dan terutama bukan hanya menceritakan soal itu aja tapi cinta di dalam sana," ungkap Amanda Manopo.

Sementara itu, Denny Siregar selaku produser mengatakan bahwa lewat film ini ia ingin mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki sejarah kelam selain G30 SPKI.

"Mungkin sekarang mungkin ada Gadis Kretek, niatnya sih mengedukasi kepada generasi muda, bahwa kita pernah mengalami peristiwa masa kelam," terang Denny Siregar.