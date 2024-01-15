Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Amanda Manopo Minta Dipanggil Mami, Usai Sang Kakak Umumkan Kehamilan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |03:30 WIB
Amanda Manopo Minta Dipanggil Mami, Usai Sang Kakak Umumkan Kehamilan
Amanda Manopo minta dipanggil mami, usai sang kakak umumkan kehamilan (Foto: Instagram/amandamanopo)
A
A
A

JAKARTA - Amanda Manopo membagikan kabar bahagia melalui akun Instagramnya. Dalam unggahan di Instagram storynya, bintang sinetron Ikatan Cinta ini mengumumkan bahwa sang kakak, Angelica Manopo kini tengah hamil.

Lewat unggahannya, Amanda terlihat mengunggah ulang video saat sang kakak memberikan kejutan pada keluarga tentang kehamilannya. Ia pun jelas ikut bahagia atas kabar kehamilan sang kakak.

Menariknya, mantan kekasih Billy Syahputra ini langsung memiliki nama panggilan khusus yang nantinya akan diucapkan oleh sang calon keponakan. Menariknya, Manda bahkan meminta untuk dipanggil mami.

”Aku jadi mami manda. Ga sabar buat gender reveal ! Aku si tim boy ya,” tulis Amanda di Instagram Storynya.

Amanda Manopo

Amanda Manopo minta dipanggil mami, usai sang kakak umumkan kehamilan (Foto: Instagram/amandamanopo)


Sebelumnya, Angelica terlihat tengah memberikan hadiah di dalam kotak untuk sang suami, Indra Daniel Mawu, yang duduk di sampingnya. Setelah di buka, Indra pun terlihat kaget dan bahagia saat mengetahui bahwa tak lama lagi ia akan memiliki anak.

”Kasih kado tahun baru ke suami," tulis Angelica Manopo pada keterangan video.

“2024 is all about ‘grow’, and so our family and my belly! Mohon doanya yaaa teman-teman,” sambungnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
