Amanda Manopo Terlilit Hutang di Pay Later, Nantikan di Vision+

JAKARTA - Amanda Manopo comeback ke layar kaca lewat original series terbaru Vision+, Pay Later. Serial arahan Surya Ardy Octaviand tersebut merupakan proyek kolaborasi Rapi Film dan Scovi Films.

Serial tersebut berkisah tentang Tika (Amanda Manopo) seorang karyawan kantor pajak yang begitu bangga dengan pekerjaannya. Hal itu membuat dia terjebak dalam kebiasaan compulsive buying.

Tika membeli berbagai barang dengan sistem pay later dengan tujuan memuluskan keinginannya menjadi influencer. Namun nasib buruk menghampirinya. Salah satu teman mengkhianati Tika hingga membuatnya keluar dari pekerjaannya.

Kondisi itu membuat tabungannya tergerus hingga Tika tak memiliki uang untuk membayar tagihan hingga dikejar-kejar debt collector. Namun kemudian, salah satu klien lamanya menawari dia pekerjaan sebagai penagih utang.