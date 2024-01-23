Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Amanda Manopo Terlilit Hutang di Pay Later, Nantikan di Vision+

Nafisa Tahira , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |15:42 WIB
Amanda Manopo Terlilit Hutang di <i>Pay Later</i>, Nantikan di Vision+
Original series Vision+ Pay Later. (Fotot: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Amanda Manopo comeback ke layar kaca lewat original series terbaru Vision+, Pay Later. Serial arahan Surya Ardy Octaviand tersebut merupakan proyek kolaborasi Rapi Film dan Scovi Films. 

Serial tersebut berkisah tentang Tika (Amanda Manopo) seorang karyawan kantor pajak yang begitu bangga dengan pekerjaannya. Hal itu membuat dia terjebak dalam kebiasaan compulsive buying.

Tika membeli berbagai barang dengan sistem pay later dengan tujuan memuluskan keinginannya menjadi influencer. Namun nasib buruk menghampirinya. Salah satu teman mengkhianati Tika hingga membuatnya keluar dari pekerjaannya. 

Kondisi itu membuat tabungannya tergerus hingga Tika tak memiliki uang untuk membayar tagihan hingga dikejar-kejar debt collector. Namun kemudian, salah satu klien lamanya menawari dia pekerjaan sebagai penagih utang. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement