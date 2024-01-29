The Changcuters Gelar Promo Lagu Baru di MNC Radio Office, Karyawan Sing Along Bareng

JAKARTA – Grup band musik The Changcuters belum lama ini kembali mengeluarkan single terbarunya bertajuk Memang Beda. Lagu yang dipersembahkan untuk kalangan generasi Z alias gen Z ini ternyata tidak kalah menarik dengan lagu-lagu The Changcuters sebelumnya.

Berangkat dari adanya keresahan terutama melihat kondisi zaman sekarang dimana perbedaan itu justru menimbulkan perpecahan. Sehingga Tria selaku vokalis grup band tersebut mengatakan lagu ini menceritakan kepada sesama manusia agar tidak memperdebatkan perbedaan yang terjadi antara satu sama lain.

BACA JUGA: The Changcuters Bakal Gelar Konser Tunggal di 2024 untuk Rayakan 20 Tahun Berkarya

Lebih lanjut, dengan melakukan kunjungan ke MNC Radio Office, pada hari ini Senin (29/1/2024) The Changcuters menggelar promo lagu terbarunya dengan ditonton oleh seluruh karyawan MNC Radio di lantai 5 iNews Tower, Jakarta.

Namun dengan menyapa terlebih dahulu penonton yang hadir, The Changcuters mengaku senang karena tidak menyangka bahwa antusias penonton yang hadir begitu besar dan di luar ekspektasinya.

“Gimana hari Seninnya teman-teman semuanya?,” kata Tria di MNC Radio, iNews Tower, Jakarta, Senin (29/1/2024).

“Saya gak nyangka bakal ditonton sebanyak ini, tau gitu ticketing di depan,” tambahnya.

Di sisi lain, bisa berinteraksi secara langsung dengan The Changcuters tentu membuat para karyawan tidak berhenti tertawa bahkan menyanyi bersama dengannya. Sebab, selain dikenal grup band asal Bandung, The Changcuters juga dikenal dengan grup band musik yang memiliki selera humor yang menyenangkan.

Tidak heran, jika saat di sela-sela pergantian lagu karyawan yang menonton pun terus meneriakinya agar terus bernyanyi dan membawakan lagu-lagu hitsnya. Setidaknya, ada tiga buah lagu yang berhasil dibawakan oleh The Changcuters saat melakukan promo lagu di MNC Radio yaitu Memang Beda, I Love U Bibeh, dan Hijrah ke London.