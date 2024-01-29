Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

The Changcuters Gelar Promo Lagu Baru di MNC Radio Office, Karyawan Sing Along Bareng

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |02:02 WIB
The Changcuters Gelar Promo Lagu Baru di MNC Radio Office, Karyawan Sing Along Bareng
The Changcuters di MNC Radio (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Grup band musik The Changcuters belum lama ini kembali mengeluarkan single terbarunya bertajuk Memang Beda. Lagu yang dipersembahkan untuk kalangan generasi Z alias gen Z ini ternyata tidak kalah menarik dengan lagu-lagu The Changcuters sebelumnya.

Berangkat dari adanya keresahan terutama melihat kondisi zaman sekarang dimana perbedaan itu justru menimbulkan perpecahan. Sehingga Tria selaku vokalis grup band tersebut mengatakan lagu ini menceritakan kepada sesama manusia agar tidak memperdebatkan perbedaan yang terjadi antara satu sama lain.

The Changcuters Gelar Promo Lagu Baru di MNC Radio Office, Karyawan Sing Along Bareng

Lebih lanjut, dengan melakukan kunjungan ke MNC Radio Office, pada hari ini Senin (29/1/2024) The Changcuters menggelar promo lagu terbarunya dengan ditonton oleh seluruh karyawan MNC Radio di lantai 5 iNews Tower, Jakarta.

Namun dengan menyapa terlebih dahulu penonton yang hadir, The Changcuters mengaku senang karena tidak menyangka bahwa antusias penonton yang hadir begitu besar dan di luar ekspektasinya.

“Gimana hari Seninnya teman-teman semuanya?,” kata Tria di MNC Radio, iNews Tower, Jakarta, Senin (29/1/2024).

“Saya gak nyangka bakal ditonton sebanyak ini, tau gitu ticketing di depan,” tambahnya.

Di sisi lain, bisa berinteraksi secara langsung dengan The Changcuters tentu membuat para karyawan tidak berhenti tertawa bahkan menyanyi bersama dengannya. Sebab, selain dikenal grup band asal Bandung, The Changcuters juga dikenal dengan grup band musik yang memiliki selera humor yang menyenangkan.

Tidak heran, jika saat di sela-sela pergantian lagu karyawan yang menonton pun terus meneriakinya agar terus bernyanyi dan membawakan lagu-lagu hitsnya. Setidaknya, ada tiga buah lagu yang berhasil dibawakan oleh The Changcuters saat melakukan promo lagu di MNC Radio yaitu Memang Beda, I Love U Bibeh, dan Hijrah ke London.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/205/2958257/the-changcuters-bakal-gelar-konser-tunggal-di-2024-untuk-rayakan-20-tahun-berkarya-pHBs4CsnAB.jpg
The Changcuters Bakal Gelar Konser Tunggal di 2024 untuk Rayakan 20 Tahun Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/205/2943812/the-changcuters-aku-tak-miliki-fanbase-kami-perlakukan-mereka-sebagai-teman-HeC3DU0YtX.jpg
The Changcuters Aku Tak Miliki Fanbase: Kami Perlakukan Mereka sebagai Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/205/2941253/the-changcuters-rilis-single-memang-beda-ajak-gen-z-hargai-perbedaan-WoBllN8lAt.jpg
The Changcuters Rilis Single Memang Beda, Ajak Gen Z Hargai Perbedaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/205/2827621/the-changcuters-ingin-gelar-konser-tunggal-jelang-20-tahun-berkarya-CPA9JRYI0n.jpg
The Changcuters Ingin Gelar Konser Tunggal Jelang 20 Tahun Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/205/2827273/the-changcuters-siap-rilis-album-lagi-tahun-ini-tria-ada-sesuatu-yang-baru-XVBuxCm6kn.jpg
The Changcuters Siap Rilis Album Lagi Tahun Ini, Tria: Ada Sesuatu yang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/05/205/2775582/the-changcuters-tutup-everblast-festival-2023-hari-pertama-dengan-energik-1tQO4MLYQJ.jpg
The Changcuters Tutup Everblast Festival 2023 Hari Pertama dengan Energik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement