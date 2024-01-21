Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

The Changcuters Bakal Gelar Konser Tunggal di 2024 untuk Rayakan 20 Tahun Berkarya

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |23:45 WIB
The Changcuters bakal gelar konser tunggal di 2024 (Foto: Instagram/thechangcuters)
The Changcuters bakal gelar konser tunggal di 2024 (Foto: Instagram/thechangcuters)
A
A
A

JAKARTA - Grup band rock n roll, The Changcuters, bakal menggelar konser tunggal di tahun ini. Acara itu dicanangkan untuk merayakan 20 tahun mereka berkarya di belantika musik Indonesia.

Hal ini disampaikan Tria ca saat manggung di Music Zone bye Okezone Radio baru-baru ini.

"Untuk konser tunggal kita usahakan setelah September ya, kan 20 tahunnya tahun ini," ujar bassis sekaligus manajer The Changcuters, Dipa.

Kemudian, Mohammad Tria Ramadhani alias Tria membeberkan kejutan lain yang tengah dipersiapkan bandnya.

The Changcuters

The Changcuters bakal gelar konser tunggal di 2024 (Foto: Instagram/thechangcuters)

"Sebetulnya ada single baru lagi, yang lagi di racik, jadi dia akan menjadi teman Memang Beda," ucap pelantun Racun itu.

