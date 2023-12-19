Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

The Changcuters Rilis Single Memang Beda, Ajak Gen Z Hargai Perbedaan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |09:45 WIB
The Changcuters Rilis Single <i>Memang Beda</i>, Ajak Gen Z Hargai Perbedaan
The Changcuters rilis single 'Memang Beda' (Foto: Instagram/thechangcuters)
A
A
A

JAKARTA - The Changcuters baru saja merilis lagu baru berjudul Memang Beda. Grup band rock and roll ini pun sepakat jika lagu ini dipersembahkan untuk kalangan generasi z alias gen z.

Ditemui di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Senin, 18 Desember 2023, Tria dan kawan-kawan secara resmi memperkenalkan Memang Beda dalam sebuah konferensi pers. Meski telah dirilis di seluruh platform digital musik pada 8 Desember lalu, band asal Bandung ini baru membahas pesan dibalik Memang Beda.

"Jadi si Memang Beda ini berangkat dari keresahan kami para bapak-bapak ya terutama, sebetulnya ngeliat situasi dan kondisi zaman sekarang dimana perbedaan itu adalah hal yang mendasar tapi tetap menjadi sesuatu isu yang paling sering meresahkan," ujar Tria selaku vokalis The Changcuters kepada wartawan.

"Di single Memang Beda ini kita ingin bicara bahwa ya udah lah memang semua orang itu terlahir beda. Bahkan satu-satunya persamaan kita itu kita sama-sama punya perbedaan jadi ya sudah nggak usah diributin memang semua orang beda," sambungnya.

The Changcuters (Ravie/MPI)

The Changcuters rilis single 'Memang Beda' (Foto: Ravie/MPI)

Tria mengatakan jika lagu ini murni terinspirasi dari perilaku gen z dalam melihat sebuah perbedaan.

Sebagai band yang identik dengan gaya berpakaian nyentrik, The Changcuters ingin menyampaikan jika perbedaan merupakan estetika alami dalam berkehidupan.

"Kita mau kasih tahu bahwa belakangan ini isunya tuh kita lihatnya banyak orang yang kurang percaya diri untuk tampil beda karena takut di bully, padahal satu-satunya persamaan manusia ini kita semua beda. Anak kembar aja beda, minimal sidik jarinya beda," tandasnya.

(van)

