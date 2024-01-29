Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Shakira Jasmine Ajak Pendengar Musik Bucin Bareng Lewat Single Terbaru

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |22:01 WIB
JAKARTA Shakira Jasmine kembali mengeluarkan single terbarunya bertajuk I Don't Wanna Go Back Home. Ia menggandeng musisi bertalenta, Arash Buana, single yang telah digarap selama empat tahun ini akhirnya rilis dan siap untuk didengarkan oleh pendengar musik di penjuru dunia.

Lagu tersebut menceritakan tentang perasaan kasmaran sepasang muda mudi yang sedang jatuh cinta. Liriknya yang sederhana namun tetap manis didengar, sangat cocok untuk mengapresiasikan ungkapan hati pasangan yang tidak ingin terpisahkan oleh jarak.

“Sebenarnya ini kisah kasih remaja banget sih kalau orang dengar pun mungkin merecall lagi masa-masa remaja kan, pengen cepet-cepet masuk sekolah, pengen ketemu dia,” kata Shakira kepada Okezone saat ditemui di iNews Tower, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Empat tahun lamanya untuk lagu ini bisa hadir dan didengar oleh banyak orang, tentunya membuat Shakira mengatakan ini bukanlah hal yang mudah. Karena mulai dari proses, birokrasi, dan pihak label pun menurutnya banyak sekali hal yang terjadi. Sehingga dengan rilisnya single terbaru bersama Arash Buana ini membuat Shakira sangat senang dan mengucap syukur.

“Satu kata buat ‘I Don't Wanna Go Back Home’ Alhamdulillah,” ucap Shakira.

Tidak sampai di situ, dengan pertemuan awal mula bersama Arash Buana di acara rilisan sahabatnya, Shakira mengaku sebelumnya tidak pernah terpikirkan dapat menciptakan lagu atau bahkan kolab bersama Arash.

