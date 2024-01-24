Advertisement
Shakira Jasmine Wujudkan Mimpi Jadi Pro Player E-Spot dalam Series The One

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |18:05 WIB
Shakira Jasmine jadi pro player esport di series The One (Foto: Nurul/MPI)
JAKARTA - Shakira Jasmine akan bermain dalam series terbaru berjudul The One yang diproduksi oleh Vision+. Serie ini sendiri akan menceritakan kondisi di balik layar kehidupan sebuah tim E-Sports dengan segala drama di dalamnya.

Selain bernyanyi, pelantun Meant 2 Be ini juga memiliki hobi bermain game sejak kecil. Bahkan ia langsung antusias ketika mendapat tawaran untuk membintangi series yang mengangkat tema e-sport, dan memerankan tokoh sebagai seorang pemain profesional e-sport.

"Aku memang gamer banget, dulu ke warnet dan sempet mendalami gaming terus mikir 'kapan ya aku main series atau film soal gaming jadi aku langsung gas karena kalo ditolak rugi dong," ujar Shakira Jasmine saat dijumpai di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (24/1/2024).

Selain itu, Shakira juga tak mungkin menolak tawaran series yang jajaran castnya sudah tak asing lagi namanya di dunia seni peran. 

The One

Shakira Jasmine jadi pro player esport di series The One (Foto: Nurul/MPI)


Proses syuting pun diakui Shakira terasa hangat sehingga seluruh jajaran pemain terbentuk sebagai sebuah tim yang solid layaknya tim sungguhan. Bahkan sejak proses reading berlangsung di Jakarta sebelum terbang ke Bali untuk syuting, mereka sudah saling mengakrabkan diri.

Shakira pun merasa mendapatkan sosok sahabat ketika bertemu dengan aktris asal Malaysia, Anna Jobling yang juga terlibat dalam series ini. Selama satu bulan mereka menginap di vila yang sama sehingga begitu akrab.

"Semuanya komedi, lucu mulu, di lokasi bercanda mulu, berasa lagi liburan sama temen-temen," pungkasnya.

Series The One bermula dari Bara, seorang gamer populer yang harus memulai lagi kariernya dari awal setelah diskorsing dari semua liga e-Sports profesional karena tuduhan melakukan kecurangan. Sementara disisi lain, CEO sebuah tim e-sports, SMBG bernama Robin (Julian Jacob) dibuat kelimpungan dengan pencarian anggota tim baru demi melancarkan perjuangannya agar SMBG bisa meraih kemenangan.

