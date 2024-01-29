5 Band Indonesia yang Masih Bertahan dengan 3 Personel

JAKARTA - Tak mudah mempertahankan sebuah band. Band Indonesia yang hanya memiliki tiga personel akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini.

Band tersebut bertahan dengan tiga personel dengan berbagai alasan. Namun demikian tiga personel yang tersisa menjadi salah satu cara untuk mempertahankan nyawa band hingga saat ini.

1. Sheila On 7

Sheila on 7 kini diperkuat oleh Duta sebagai vokalis, Eross sebagai gitaris dan Adam di bass. Usai kepergian Brian pada 2022, Sheila tetap mempertahankan tiga personel hingga saat ini.

2. NTRL

Sejak awal terbentuk, NTRL tetap mempertahankan formasi tiga personel. Kini NTRL diperkuat oleh Bagus Dhanar Dhana (Ombags) – vokalis, pemetik bas (1992–sekarang), Eno Gitara Ryanto (Bang Eno) – penabuh drum, vokalis latar (1998–sekarang) dan Christopher Bollemeyer (Den Coki) – gitaris utama & gitaris ritme, vokalis latar (2002–sekarang).

3. Band Kotak

Kotak beranggotakan Tantri (Tantri Syalindri Ichlasari), Chua (Swasti Sabdastantri) dan Cella (Mario Marcella). Usai kepergian Posan, Kotak tetap mempertahankan formasi tiga personel.