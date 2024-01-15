4 Band Indonesia yang Sering Dikira Band Luar Negeri

Band Indonesia yang sering dikira band luar negeri. (Foto: Instagram/@moccaofficial)

JAKARTA - Deretan band Indonesia yang sering dikira band luar negeri. Lagu-lagu mereka yang easy listening dengan lirik berbahasa Inggris menjadi alasan band ini menarik perhatian pencinta musik internasional.

Lalu siapa saja band Indonesia yang sering dikira band luar negeri? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

BACA JUGA: 5 Band Indonesia Punya Kesamaan dengan Band Luar Negeri

1.Mocca





Berdiri sejak 1997, Mocca merupakan salah satu band Indonesia yang sering dikira band luar negeri. Selain musik easy listening, kelebihan band ini terletak pada lirik bahasa Inggris yang membuatnya mudah diterima publik luar. Lagu-lagu mereka bahkan kerap diputar di kafe-kafe Korea Selatan hingga menjadi jingle iklan.

2.Reality Club





Bergenre indie rock, Reality Club berdiri di Jakarta, pada 16 April 2016. Berkolaborasi dengan label ternama asal Jepang, Inpartmaint Inch, membuat karya-karya band ini lebih mudah diterima masyarakat internasional. Lagu Anything You Want merupakan salah satu tembang hits yang pernah dirilis band ini.