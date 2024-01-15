Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

4 Band Indonesia yang Sering Dikira Band Luar Negeri

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |06:57 WIB
4 Band Indonesia yang Sering Dikira Band Luar Negeri
Band Indonesia yang sering dikira band luar negeri. (Foto: Instagram/@moccaofficial)
A
A
A

JAKARTA - Deretan band Indonesia yang sering dikira band luar negeri. Lagu-lagu mereka yang easy listening dengan lirik berbahasa Inggris menjadi alasan band ini menarik perhatian pencinta musik internasional. 

Lalu siapa saja band Indonesia yang sering dikira band luar negeri? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Mocca

Band Indonesia yang sering dikira band luar negeri. (Foto: Instagram/@moccaofficial)

Berdiri sejak 1997, Mocca merupakan salah satu band Indonesia yang sering dikira band luar negeri. Selain musik easy listening, kelebihan band ini terletak pada lirik bahasa Inggris yang membuatnya mudah diterima publik luar. Lagu-lagu mereka bahkan kerap diputar di kafe-kafe Korea Selatan hingga menjadi jingle iklan. 

2.Reality Club

Band Indonesia yang sering dikira band luar negeri. (Foto: Instagram/@realityclub)

Bergenre indie rock, Reality Club berdiri di Jakarta, pada 16 April 2016. Berkolaborasi dengan label ternama asal Jepang, Inpartmaint Inch, membuat karya-karya band ini lebih mudah diterima masyarakat internasional. Lagu Anything You Want merupakan salah satu tembang hits yang pernah dirilis band ini. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145895/sheila_on_7-Ih8g_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Followers Instagram Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/205/3144809/terbit_dari_selatan-61bq_large.jpg
Terbit dari Selatan, Band Baru Asal Lampung yang Siap Gebrak Industri Musik Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106907/sheila_on_7-qC3a_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Riders Tidak Merepotkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104513/sheila_on_7-5B82_large.jpg
10 Band Indonesia dengan Follower Instagram Terbanyak, Nomor 1 Ternyata Belum Verified
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3089979/sheila_on_7-qtIQ_large.jpg
Eross Sebut Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051535/remaja_senyum-MiWV_large.jpg
Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru Indonesia Negeriku
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement