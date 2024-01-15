5 Band Indonesia Punya Kesamaan dengan Band Luar Negeri

Band Indonesia yang punya kesamaan dengan band luar negeri. (Foto: Instagram/@bandkuburan)

JAKARTA - Sederet band Indonesia punya kesamaan dengan band luar negeri. Kesamaan tersebut dilihat dari musik, konsep, bahkan penampilan mereka di atas panggung.

Penasaran siapa saja band Indonesia yang mirip dengan band luar negeri? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.D’masiv dan My Chemical Romance

D'Masiv merupakan band Pop asal Indonesia yang beranggotakan lima personel: Rian Ekky Praditya, Nurul Damar Ramadan, Dwiki Aditya Marsall, Rayyi Kurniawan Iskandar Dinata, dan Wahyu.